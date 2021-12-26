Pitbulların saldırdığı Asiye’ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpek tarafından yaralanan, Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e en kısa sürede doku nakli yapılacak.

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Gaziantep’te Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş’in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye’nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş’e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

DOKU NAKLİ BEKLİYOR

Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya’ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Asiye’nin genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, enfeksiyon bulguları değerlendirilip en kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye’nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI: DUA EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş’in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, “Asiye’nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey’le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye’nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim” dedi.

ANNE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye’nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye’nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ, HAYVANLARI ÇOK SEVİYORMUŞ

Öte yandan, Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda, küçük kızın hayvanları çok sevdiği, söz konusu köpeklerle daha önce sarmaş dolaş olduğu görüldü. (İHA-DHA)

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