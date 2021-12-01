PKK’lı terörist Renas Ermeğan MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

2015 yılında Doğu ve Güneydoğu illerinde hendek eylemlerinin planlayıcıları arasında yer alan PKK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİT’in Irak’ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015’teki hendek eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK’lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi. Nevzat Durmuş da örgütün 2015'te Şırnak/Beytüşşebap'a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.