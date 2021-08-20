PKK’nın cezaevleri yapılanmasına operasyon

Terör örgütü PKK'nın cezaevleri yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK’nın cezaevleri yapılanmasına finans temini faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla’da yapılan operasyonlarda 38 şüpheliden 28’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap, bir adet ruhsatsız tabanca, 51 fişek, bir yivsiz av tüfeği, uyuşturucu hap, afyon sakızı ele geçirildi.