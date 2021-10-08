Polis Koleji soruşturması: 12 kişiye gözaltı kararı

Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni bir gözaltı kararı geldi.

Başsavcılık kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji’nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada bir adım daha attı.

Ankara Başsavcılığı 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.

İHA