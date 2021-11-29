Polis memuru sahilde ölü bulundu

İstanbul Üsküdar sahilinde gece yarısı bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Maktulün Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S. olduğu ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saat 00.00 sıralarında Salacak sahilinde bulunan sahil yolu parkı otobüs durağının bitişiğindeki parkta kanlar içinde yatan kişi gece bekçilerince fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi ve ambulans sevk edildi. Şahsın başından vurularak öldüğü tespit etti.

Maktulün Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.S. olduğu ortaya çıktı. İntihar ettiği değerlendirilen H.S.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir Polis intiharlarında ürküten artış!

İlginizi Çekebilir Emniyet'te bir intihar daha

İlginizi Çekebilir Emniyet'i sarsan mektup