Polise hakaret eden AKP’li vekilden ‘pes’ dedirten açıklama

Aracını durduran trafik polisine hakaretler savurduğu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği anlara ait görüntüsü ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“AZİZ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Yılmaz açıklamasında, ” “Üzgünüm…Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıkmış ve olay bir anda ülke gündemine oturmuştu. Gelen tepkiler üzerine ise Mersin Valiliği “Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Görevli trafik polisi ile aracını durdurduğu AKP'li Zeynep Gül Yılmaz arasında şu diyalog yaşanmıştı:

Zeynep Gül Yılmaz: Beni niye durdurdunuz?

Polis: Aracınız milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Bu benim sorunum mu? Yok, ama milletvekili aracı olarak geçiyor. Lütfen pencereden çekilin pencereden çemkirme içeriye tükürük giriyor. Senin adın ne? Kim benim arabamı ihbar ediyor?

Polis: Ekipler…

Zeynep Gül Yılmaz: Ekibine tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur.

Polis: Milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bu benim sorunum mu terbiyesize bak. Bana adını verir misin.

Polis: Hanımefendi bir saniye lütfen bilgi vereceğim.

Zeynep Gül Yılmaz: Şerefsize bak

Polis: Lütfen küfür etmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

Aracın sürücüsü olan kişi de daha sonra araçtan inerek polis memurunun ismini almaya çalıştı.

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