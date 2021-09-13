Prof. Dr. Alpay Azap isyan etti: Artık yeter

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabından "Artık yeter. KLİMİK Derneği çatısı altında omuz omuza çalıştığımız, bütün enerjisini insanların sağlığı için harcayan, iyi hekim, iyi insan, değerli Hocam Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan (kıyafetini konu edenler dahil) yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır" dedi.

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek veren bir paylaşım yaptı.

“ÇİRKİN SALDIRILARI KINIYORUZ”

Derneğin paylaşımında “Sadece bilimi referans alarak, topluma karşı sorumluluk duygusuyla mesleğini en iyi şekilde yapan, derneğimiz bağışıklama çalışma grubu kurucusu ve başkanı değerli arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıları kabul edilemez buluyor ve esefle kınıyoruz” denilerek, ‘#EsinŞenolYalnızDeğildir’ etiketi kullanıldı.

ALPAY AZAP İSYAN ETTİ

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da derneğin söz konusu paylaşımını alıntılayarak, “Artık yeter. KLİMİK Derneği çatısı altında omuz omuza çalıştığımız, bütün enerjisini insanların sağlığı için harcayan, iyi hekim, iyi insan, değerli Hocam Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan (kıyafetini konu edenler dahil) yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Alpay Azap da paylaşımında ‘#EsinŞenolYalnızDeğildir’ etiketini kullandı.

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