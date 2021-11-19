Prof. Dr. Ercan’dan Erzurum depremi yorumu: Artçılar 15 gün sürebilir

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Korkulacak bir olay yok. Artçılar 15 gün sürebilir. Daha büyük deprem beklemiyorum” dedi.

Latif SANSÜR

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Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne yakın noktada meydana gelen depremi değerlendiren deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Doğu Anadolu kırığının kuzey kolu olan Erzurum Kars kırığı üzerinde olduğunu söyledi.

Ercan, “Bu kırık 7.3'e varan büyüklükte deprem üretebilir. 5.1'lik deprem yıkıcı değildir. Ancak depremin kırsal kesimde olması, buradaki yapılan yığma taş olması bazı yıkım ve çatlakların olabileceğini gösterir. Umuyorum ölümcül bir olayla karşılaşmayız” dedi.

“4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR OLABİLİR”

Korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Ercan, “Vatandaşlar bundan sonra daha büyük bir deprem gelebilir mi diye merak edebilir. Benim kişisel kanaatime göre bunun arkasından daha büyük bir depremin gelmesi benim için şaşırtıcı olur. Ama bunu bilimsel olarak söyleyebilme olasılığımız yoktur. Deprem gören bölgede 15 gün süreyle, 3.5 – 4 hatta 4.2'ye kadar varan artçıları görebiliriz. Bu artçılar yıkımcıl olmayacaktır. Korkulacak büyük bir olay yok” diyerek vatandaşların AFAD ve valiliğin yönlendirmesi doğrultusunda davranmasını önerdi.

“DEPREM OLMAZSA ŞAŞIRIRIM”

Türkiye’nin birincil derece deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Ercan, “Türkiye'de deprem olmasına değil, olmamasına şaşırırım. Bunun yanında Türkiye'de yoksulluk bitmedikçe, depremden ölümler bitmez. Yoksulluk bittiğinde depremden ölümler olmayacaktır, tıpkı Japonya, Amerika'da olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, 11 EV HASARLI

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde deprem sonrasında bir evin duvarından taş kopması sonucu yaralanan Ayten Kırmacı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

25 hane ve 225 nüfusu olan Topçu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kırmacı, 11 tane evin hasarlı olduğunu söyledi. Öte yandan deprem sonrası Topçu, Mescitli ve Çullu mahallerinde elektrik kesintisi yaşandı.

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