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Prof. Dr. Görür uyardı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Malatya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme dair ilk görüşlerini paylaşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli.” dedi.

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Prof. Dr. Görür uyardı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen şiddetli depreme dair ilk görüşlerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan görür, “Öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya'da 4,8'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli” ifadelerini kullandı.

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