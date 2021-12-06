Prof. Dr. Naci Görür: Fay zonu İran sınırına doğru kırılabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'ın Tuşba ilçesinde gece meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir kaç gün önce olan depremle aynı bölgede. Muhtemelen Erciş/ Karayazı Fay zonu içerisinde. Bu zon Muradiye’nin güneyinden İran sınırına doğru kırılacak galiba." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van Gölü'nde gece saat 00.46'da, yerin 7.62 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Van Gölü'ndeki depremin büyüklüğünün 5.0, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BİLGİSİ BULUNMUYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BİRKAÇ GÜN ÖNCE OLAN DEPREMLE AYNI BÖLGEDE

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yaşandığı alanın haritasını paylaşarak, “Az önce Van Gölünün kuzey kesinde 5,0 deprem oldu. Birkaç gün önce olan depremle aynı bölgede. Muhtemelen Erciş/ Karayazı Fay zonu içerisinde. Bu zon Muradiye'nin güneyinden İran sınırına doğru kırılacak galiba. Daha önceki depremde gönderdiğim harita ile birlikte inceleyiniz” ifadelerini kullandı.

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