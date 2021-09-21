Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve Tokat'ta meydana gelen depremleri yorumladı. Tokat depremi için Görür, "Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" dedi. Malatya depremi içinse Görür, "Bu bölgede gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz” görüşünü paylaştı.

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Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

“CİDDİ DEPREM BEKLİYORUZ”

Malatya’daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, “Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz” dedi.

Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

“TOKAT’TA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ”

Tokat’taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, “Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz” dedi.

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