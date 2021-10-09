Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti

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ESOGÜ Üniversite'nin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nın en eski hocalarından biri olarak yıllarca bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sinan Seber, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seber için 12 Ekim Salı günü görev yaptığı uzun yıllar görev yaptığı üniversitenin Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda anma töreni yapılacak.

Prof. Dr. Seber’in cenazesinin Sami Ramazanoğlu Caminde kılınan öğle namazından sonra Bodrum'a götürülerek toprağa verileceği kaydedildi. İHA