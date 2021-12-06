Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Akademisyen Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Teoman Duralı’nın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Kalın, mesajında “Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.

Duralı, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülüne layık görülmüştü.

PROF. DR. TEOMAN DURALI KİMDİR?

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947 yılında Zonguldak Kozlu'da doğdu. Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu.

1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Duralı, felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eser yazdı.

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