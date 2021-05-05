Prof. Gaye Usluer, CHP’den istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan ve Parti Meclisi üyesi olan Prof. Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi.

DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL

Usluer, yaptığı açıklamada ise “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok” diye konuştu.