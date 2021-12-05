‘Proje yok, ÇED raporu yok, atık tesisi yapılmaya çalışılıyor’

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke bölgesinde atık depolama ve bertaraf tesisi kurulmak istendiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Proje yok, ÇED raporu yok, atık tesisi yapmaya çalışıyorlar. Ağaçları da talan edecekler" diyerek tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke bölgesinde atık depolama ve bertaraf tesisi kurulmak istendiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Proje yok, ÇED raporu yok, atık tesisi yapmaya çalışıyorlar. Ağaçları da talan edecekler” diyerek tepki gösterdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Körfez Yukarı Hereke bölgesinde kurtulmak istenen atık depolama ve bertaraf tesisini yerinde inceledi.

“HEREKE HALKI ATIK TESİSİ İSTEMİYOR”

Yukarı Hereke'de kurulması planlanan atık tesisini kurulacağı bölgede açıklama yapan CHP’li Tarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke bölgesinde atık depolama ve bertaraf tesisi kurulmak isteniyor. Bu bölgede asırlık ağaçlar bulunuyor. Bölgede tesisin kurulması halinde bu ağaçlar talan edilecek. Bu tesisin buraya kurulması uygun değil.

Atıkların toplanması ve imha edilmesi adına benzer tesislerin kurulması önemlidir. Ancak çevreye zarar verecek tüm oluşumların karşısındayız. Bugün burada Hereke halkıyla beraber bu tesisin kurulmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Gerekli önlemler alınmadan bu tesisin kurulmasını istemiyoruz. Ortada proje yok, ÇED raporu alınmamış ileri tarihlerde gerçekleştireceğiz diyerek insanları oyalıyorlar. Bu şekilde bu tesisin buraya kurulması doğru değil. Vatandaşlarımızla birlikte gerek bölgede gerek mecliste bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÇEVRE BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Geçtiğimiz günlerde Yukarı Hereke'de kurulacak atık tesisini soru önergesiyle gündeme taşıyan Tarhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na şu soruları yöneltti;

“Atıkların depolanması, geri kazanılması ve insana ve çevreye olan zararlarının bilinmesi önemli bir husustur. Körfez'de yapılacak söz konusu tesisin yapılmadan önce bu etkileri saptanmalıdır.

Depolama yöntemi nasıl olacak? Tehlikeli atık var mıdır? Atık kodları nelerdir? Atık geri kazanılacaksa hangi yöntem kullanılacaktır? Bertaraf yöntemleri nelerdir? Son bertaraf işleminden sonra atık kalacak mı? Atığın yeraltı sularına katılma durumu nedir? Çevre etki analizleri yapılmış mıdır?

Bu soruların cevaplanması gerekiyor. Çevre en önemli mirasımız. Onu korumak zorundayız. Bu nedenle yapılacak çalışmaların bu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.”

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