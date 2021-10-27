Provokatif amaçlı ‘muz yeme’ videosu çeken Suriyeliler sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bazı kullanıcıların başlattığı muz akımı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Provokatif muz yeme videosu çeken 7 Suriyeli, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek" denildi.

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Gerçekleştirilen sokak röportajında bir vatandaş hayat pahalılığına dikkat çekerek, “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” ifadelerini kullandı. Bu ifadenin ardından Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde “Muz yeme” akımı başlattı.

Sosyal medyada peş peşe yayılan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Genel Müdürlük’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

*Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

*Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.