‘PTT çalışanlarına patates-soğan zulmü’

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iktidarın tartışmalı patates ve soğan dağıtma kararı ardından çok tartışılacak bir olay daha ortaya çıktığını açıkladı. Konu ile ilgili meclise önerge veren Antmen, Pandeminin yükünü çeken kesimlerin başında olan PTT çalışanlarının hali hazırdaki yükleri yetmezmiş gibi bir de sırtlarına patates soğan çuvalları konulduğuna dikkat çekerek, “Bu yapılan açıkça zulümdür. PTT çalışanları sırtlarına 10'ar kiloluk çuvallar almaya ve taşımaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

HALKI DİLENCİYE PTT ÇALIŞANLARINI KÖLEYE ÇEVİRDİLER

Konuyla ilgili yaptığı açıklamaya fotoğrafları paylaşan CHP'li Antmen, “PTT çalışanları zaten aşı olamıyor. Bir de yeterli araç da olmadan sırtlarına patates çuvalları yükleniyor. ‘Al bunu dağıt' diyorlar. ‘PTT çalışanları Covid’ten ölmezse çuvalların altında kalarak can versin' diyorlar. Halkı resmen dilenciye, PTT çalışanlarını da resmen köleye çevirdiler. Sarayda, lüks uçaklarda, yazlık köşklerde halkın 128 milyar dolarıyla zevki sefa içinde olan iktidar, hem kontrolü hem aklını hem de vicdanını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

ÖNERGE VERDİ

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle önerge de veren CHP'li Antmen, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

-PTT çalışanlarının sırtlarında patates soğan çuvalıyla kat kat çıkmak zorunda kalması kölelik değil midir?

-AKP ile birlikte yasaklanan kölelik geri mi gelmiştir? Bu yaşananlar vicdanınızı sızlatmıyor mu?

-PTT emekçilerinin sırtlarına patates soğan çuvalı yükleyeceğinize; halkı patates soğana muhtaç hale getirmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı?”