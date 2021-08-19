Rabia Naz’ın babası, Kılıçdaroğlu ile dava sürecini görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve Avukat Burçin Şahan’ı, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Davası hakkında bilgi aldı.
Giresun’da 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya 1 yıl önce takipsizlik kararı verilmişti. Bunun üzerine Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümü ve Anayasa Mahkemesi’ndeki dava sürecinin detaylarını, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.