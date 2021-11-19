Ramazan ayı 2022 ne zaman başlıyor? 2022’de Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, yılın son dönemine girilirken 2022'de ne zaman başlayacak merak ediliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor, 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü olarak kutlanacak.

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İslam alemi yaklaşık 6 ay olmasına rağmen Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan ayında müminler 1 ay boyunca oruç tutacak. Ramazan ve Ramazan'dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.