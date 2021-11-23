Reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kırmızı reçete ile satılan ilacı reçetesiz almak isteyen şahıs, kendisine ilacı veremeyeceğini belirten eczacıya önce küfür etti, sonra da boğazını sıktı.

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Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen S.S., Atatürk Caddesi üzerindeki bir eczaneye girdi. Eczacı Mehmet Yıldız, S.S.'ye istediği ilaçlarla ilgili doktor raporu olup olmadığını sorunca aralarında tartışma çıktı.

Dışarda bulunan diğer çalışan Nihat Atmaca eczaneye gelerek S.S’yi çıkarmak istedi. Atmaca ile arasında arbede çıkan S.S. diğer eczane çalışanlarının müdahalesi ile dışarıya çıkartılarak, eczanenin kapısı kilitlendi.

CAMI KIRARKEN ELİNİ KESTİ

Güçlükle dışarı çıkarılan S.S. tekrar içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden şahıs, cebindeki bıçağı çıkararak eczanenin camını kırdı. Eczacıya saldırı anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, içeride bulunan müşterilerin de büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Elinde kesikler oluşan S.S. ise olay yerinden kaçtı. Polisler kaçan şahsı eczaneye 500 metre ileride Gazi Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. İHA

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