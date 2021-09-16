Reddettiği erkek tarafından kurşunlandı: Bedenim öldü, yeniden dirildi

Gaziosmanpaşa'da kendisini reddeden Buse Güler’i 4 kurşunla ağır yaralayarak 18 gün komada kalmasına neden olan tutuklu sanık Cemal Albayrak’ın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Albayrak’ın, 20 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Güler, “Son nefesime kadar davamın arkasındayım çünkü bir kol kırılması değil bu, benim bedenim öldü, yeniden dirildi” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Mart 2020 tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre Cemal Albayrak, kendisini reddeden Buse Güler'i, iş yerinden çıktığı sırada tabancayla 4 kez ateş ederek ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı hastanede 18 gün yaşam mücadelesi vermişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Cemal Albayrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede, Buse Güler de hazır bulundu.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Albayrak'ın yaptığı savunmada Güler'i tesadüfen gördüğünü beyan etmiş olsa da, Albayrak'ın, Güler'i iş yerinin önünde, silahla beklediğini ve Güler'i gördüğü anda 4 saniye içinde ateş ettiğini, kamera görüntülerinden anlaşıldığını ve eylemin, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı, sanık Cemal Albayrak'ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“ÖLDÜRMEK DÜŞÜNCESİYLE ATEŞ ETMEDİM”

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Albayrak, “Ben öldürmek düşüncesi ile hareket etmedim. Yaşanılan olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Mahkeme, Cemal Albayrak'ın avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre verdi. Albayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

“DURUŞMA ÇIKIŞINDA KARŞILAŞINCA FENALAŞTI”

Duruşma salonundan çıktığı sırada sinir krizi geçiren Güler, “Yeter yeter. Adalet istiyorum” diye bağırdı. Adliyenin sağlık ünitesine kaldırılan Güler, sakinleştirildikten sonra adliye önünde açıklama yaptı.

“YÜZDE 60 ENGELLİ KALDIM”

Buse Güler, “Ayakta durduğum için veya güldüğüm eğlendiğim için her şey dört dörtlük, tozpembe değil maalesef. Yüzde 60 şeklinde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psikolojik olarak, ruhen, bedenen hiç iyi değilim. Felç kalma durumum söz konusu. Tek söyleyeceğim, bana bu mucizeyi yaratan Allah'ım elbet hakkından gelecek. Hak yerini bulacak, adalete inanıyorum” dedi.

“BENİM BEDENİM ÖLDÜ YENİDEN DİRİLDİ”

Güler devamında, “Gerçekten o kadar ağır cezalar verilsin ki bugün ben, yarın Ayşe, yarın Zeynep, yarın Tuğçe yani kadınlar, cinayetler durmuyor. Artık yıldırıcı cezalar gelsin lütfen. Gelsin ki kimsenin, annenin, babanın canı yanmasın. Bu canileri artık durdursunlar. Artık aileler iyi yetiştirsin çocuklarını. Pohpohlamasınlar, kahraman gibi yayınlamasınlar. Tek bir söz verdim. Son nefesime kadar davamın arkasındayım çünkü bir kol kırılması değil bu, benim bedenim öldü, yeniden dirildi” şeklinde konuştu.