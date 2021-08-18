Rektör ’50 iş yerini kapatacağım’ dedi, ortalık karıştı

Gaziantep Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın, kampüsteki öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığı Çarşı’daki dükkanları kapatma ve tahliye kararı ortalığı karıştırdı.

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Gaziantep Üniversitesi'nin ana kampüsü içerisinde bulunan ve yaklaşık 6 yıldan buyana hizmet veren Çarşı'daki 50'ye yakın işletme sahibine Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Çarşı için başka planlama yapılacağı gerekçesiyle tahliye tebligatı yapıldı.

Bunun üzerine soluğu Rektör Özaydın'ın yanında alan işletme sahipleri, sözleşmelerinin devam ettiğini, pandemi nedeniyle zaten güç bir süreç geçirdiklerini, üniversitenin eğitime başlaması aşamasında alınan bu kararın yasal olmadığı yolundaki görüşlerini iletti.

“ÇARŞIDA BENİM BAŞKA PLANLARIM VAR”

Çarşı işletmecilerinden Okan Karalar, Rektör Özaydın'a pandemi nedeniyle 2 yıla yakın zamandır kapalı kalan işyerlerinin daha yeni açıldığını ve sözleşmelerinin devam ettiğini belirterek tahliye kararının gözden geçirilmesini talep ettikleri görülmesiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

* Ancak, Rektör bize, ‘Yeme içme ile kalkınma olmaz' dedi. Oysa, Gaziantep bir Gastronomi kenti.

* Biz de kendisine hemen hemen tüm üniversitelerde bu tür çarşıların bulunduğunu ve öğrencilerin kampus dışına çıkmadan yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını oralardan karşıladıklarını hatırlattığımızda ise, ‘Bana böyle örneklerle gelmeyin. En sevmediğim şeyler' cevabını verdi.

* Pandemi nedeniyle kaldığımız güç durumu hatırlatınca da Bana ne bana mı sordunuz?' dedi.

* Kaldı ki kendisi o dönemde idari bir görevi yoktu. Hangi sıfatla gidip kendisine danışacaktık ki? Yüzlerce kişinin işsiz kalacağını hatırlattığımızda ise, ‘Kardeşim ben iktisatçıyım.

* Benim gibi düşünemezsiniz şeklinde olayı geçiştirdi. Aynı tebligatın bir simitçiye yapıldığını ancak iptal edildiğini hatırlattığımızda ise, ‘Onun için araya birisi girdi ama boşaltacak' gibi son derece yakışıksız bir cevap verdi.

TİCARET ODASI BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Bunun üzerine işletme sahipleri sorunlarını üyesi oldukları Gaziantep Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'a iletti.

Yıldırım da Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Çarşı'nın tahliyesine ilişkin kararın kabul edilemez olduğunu belirterek sosyal medya hesabından aşağıdaki paylaşımları yaptı:

* Üniversite içerisindeki Çarşı alanında dükkânı olan üyelerimizden öğrendiğimize göre Sayın Rektör bu alanı kapatma ve esnafın sözleşmelerini iptal etme kararı almış.

* Bir şehrin kalkınmasında üniversitelerle iş dünyası arasında kurulacak olan güçlü etkileşim, iletişim ve iş birliğinin önemi büyüktür. Buna rağmen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Özaydın'ın, aldığı karar kabul edilemez.

* Pandemi yaralarını sarmaya çalışan üyelerimize Hükümetimiz elinden geldiğince destek olmaya çalışırken, bir şehrin öz malı olan üniversitesinin bu tutumunu anlamak mümkün değil.

* Öğrencilerin yemek yediği, alışveriş yaptığı, sosyalleştiği hatta istihdam olanağı bulduğu bu çarşının kapatılması üniversitenin şehir ile iş dünyası ile arasındaki bağları koparan yanlış bir karardır.

* Unutulmamalı ki ben yaptım oldu ile olmaz! Devlette devamlılık esastır! Sayın Rektörün bir an önce bu yanlış karardan dönerek, esnafa sözleşme haklarını iade etmesini istiyoruz.



İSTİFA EDİN, ÜNİVERSİTEYE ZARAR VERİYORSUNUZ

Özaydın'ın bu açıklamasına MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Rektörün ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. O çarşı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları bir alandır. Bu ülkenin geleceği olan gençlere hizmet eden bu alanı kapatmaya çalışmak son derece yanlıştır” diyerek tepki gösterdi.

CHP Şahinbey Belediye Meclisi Grup Başkanı Hasan Şencan ise, “Bu memleketi biraz seviyorsanız istifa edin. Zarar veriyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

REKTÖR ÖZAYDIN'DAN YANIT

Yıldırım'ın açıklamalarına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'dan “Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Tuncay Yıldırım’ın bahsettiği konular gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Gerekli geniş açıklamalar yapılacaktır” açıklaması geldi. Ancak, Özaydın Çarşı'nın neden boşaltılma kararı alındığıyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunmadı. GAÜN Rektörü Arif Özaydın'ın ismi daha öce, makamını AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a devretmesi, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, “Paranız olmazsa namaz kılamazsınız” gibi tepki çeken açıklaması, Seyirtepe'de rüzgar nedeniyle zarar gören Atatürk Anıtı'nın 111 gün sonra ama aslına uygun olmayan bir şekilde yerine konması, kampüsten yüzlerce fıstık ağacı kesilmesine karar vermesi gibi olaylarla gündeme gelmişti.