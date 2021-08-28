Rektörden ev sahiplerine rica: “Ev kiralarını makul tutun”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesirli ev sahiplerine ricada bulunarak, yüz yüze eğitim için şehrimize gelecek olan öğrencilerin tutacakları evler için kiraları makul seviyede tutmalarını rica ederken, öğrenci ve öğretim üyelerine de aşı olmalarını rica etti.

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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuş sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajlar ile ev sahipleri ve yüz yüze eğitim için öğrenciler ve öğretim üyeleri hocalara sağlıklı bir eğitim için aşı çağrısında bulundu.

Rektör Kuş paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bütün bölüm, program ve anabilim dallarında yüz yüze eğitime başlıyoruz. Sizlerin sağlığı için gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen siz de aşılarınızı yaptırarak sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmemiz için katkıda bulununuz” dedi.

Rektör Kuş ev sahiplerine de çağrıda bulunarak, ” Uzun bir aradan sonra üniversitemizde yüz yüze eğitim başlıyor. Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahiplerinden ricamız, öğrencilerimiz için ev kiralarını makul seviyede tutmaları olacaktır. Öğrencilerimiz adına şimdiden teşekkür ediyoruz” mesajı yayımladı. İHA