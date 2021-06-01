Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, saat kaça kadar açık?

Corona virüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle lokanta ve kafeler geçtiğimiz aylarda kapatılmıştı. Kademeli normalleşme adımları kapsamında, kabine toplantısında kafe ve restoranlar için yeni kararlar açıklandı.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

– Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

– Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

– 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

– Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,