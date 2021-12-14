Restoranın ortasında kız arkadaşını vurdu, savunmasıyla ‘pes’ dedirtti

İstanbul Kadıköy’de bir restoranda tartıştığı kız arkadaşı Demet S.’yi silahla kafasına ateş ederek yaralayan Tolga E. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Tolga E. ifadesinde, “Tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum” dedi. Olay nedeniyle şikayetçi olduğunu belirten Demet S. ise, şüpheli hakkında daha önce de birkaç kez şikayetçi olduğunu söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 12 Aralık'ta bir restoranda yaşanan tartışma sonucunda Tolga E., kız arkadaşı Demet S.'yi silahla kafasına ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan Tolga E., yakalanarak gözaltına alındı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OLAYI PLANLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savcılıkta ifade veren Tolga E. bir restoranda yemek yediklerini anlatarak, “Yemek esnasında beni rencide edici cümleler kullandı. Ben de sinirlendim. Bana karşı fevri konuşmaları sonrası bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum. Mermiyi o an şarjöre koymadım. Planlayarak tabancayı olay akşamı getirmedim ve bu olayı planlayarak yapmadım” dedi.

KORKUTMAK AMACIYLA SİLAHI DOĞRULTTUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Tolga E. hakimlikteki sorgusunda, “Ben silahın ateş almayacağını düşünerek ve müştekiye sinirlenerek korkutmak amacıyla silahı doğrulttum. Bir anda silah ateş aldı. O korku nedeniyle ben olay yerini terk ettim. O esnada polisler yakaladılar. Silah bana aittir. Ancak ben silahı müştekiye hediye etmiştim. Ayrı evde kaldığımız için ben üzerime aldım. Silah ev yapımı bir silahtır” ifadelerini kullanarak pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, delillerin toplanmamış olması ve delil karartılma şüphesinin bulunduğunu gerekçe gösteren hakimlik, Tolga E.'nin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

‘MASADA ÜZERİNDE HİÇ SİLAH FARK ETMEMİŞTİM'

Tolga E.'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Demet S. ise emniyetteki ifadesinde,

“Aramız kıskançlık sebebiyle bozuktu. Yaklaşık bir haftadır kendisi ile konuşmuyordum. İki gündür benimle görüşmek istiyordu. 12 Aralık günü öğlen saatlerinde beni aradı, buluşmak istediğini söyledi.

Aynı gün saat 17.00 sularında restoranda buluştuk. Masada sürekli ‘sana zarar vermeyeceğim' şeklinde konuşuyordu. Masada otururken üzerinde hiç silah fark etmemiştim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Uyandığımda da arabadaydım. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum. Silahla yaralandığımı hastanede öğrendim” dedi.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Tolga E. ile masada sözlü tartışma yaşadıklarını anlatan Demet S., “Olayın bu boyuta geleceğini tahmin etmedim. Zaten anlaşamıyorduk. Oturup, konuşup ayrılacaktık. Kendisi hakkında geçmiş zamanlarda da birkaç kez şikayetim olmuştu. Şahıs hakkında aile mahkemesinden tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyorum” diyerek Tolga E.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

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