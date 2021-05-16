Rize İkizdere’de çadırları sökülen köylüler mücadeleye devam edecek

İşkencedere Vadisi girişinde Kemal Baş'a ait arsada köylüler tarafından kurulan çadırlar, geç saatlerde jandarma tarafından toplandı. Çadırları toplayarak kendilerine baskı uygulandığını dile getiren köylüler, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek “Karadenizlilerin umudunun bittiği yerde inadı başlar” diye konuştu.

“ONLAR YIKSINLAR BİZ YİNE YAPARIZ”

İlk gününden itibaren mücadelede yer alan Ayşe Baş, jandarmanın çadırları toplamasına şaşırdıklarını söyleyerek, “Böyle bir şey olacağını sanmıyordum. Onlar alsınlar biz yine kurarız. Biz yine devam. Onlar bizim evlerimizdi. Evlerimizi söktü aldılar. Tapulu yerden gelip aldılar” dedi. Başka bir kadın ise olayı şöyle anlattı: “Gece yarısı balkondan baktık. Işık falan yoktu. 2 gibi gördük. Hepimiz kalktık arabalar gitmeye başladı. Çok sayıda araba vardı alıp kaçtılar”

BEKAROĞLU: “VALİ VADİYİ KAPALI BÖLGE İLAN ETMİŞ”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından jandarmanın köylülerin çadırlarını toplamasına tepki gösterdi. Bekaroğlu, “Taş ocağı açılmaya çalışılan İkizdere Eskencideresi Vadisi, Rize Valisi tarafından her türlü gösteriye kapalı bölge ilan edildi. Köylülerin çadırları yıkıldı. İndanların barışçıl bir şekilde haklarını savunmalarına bile izin verilmiyor. Yazıl bu ülkeye” dedi.

ÇADIRLARA KAYIP İLANI HAZIRLADILAR

Jandarmanın aldığı çadırlar için köylüler kayıp ilanı hazırlayarak sosyal medya da paylaşmaya başladı. İlanda, “İlçemiz İkizdere Eskencidere mevkii Gürdere köyünde tapulu arazi üzerinde bulunan çadırlarımız kimliği gayet belli olan kişiler tarafından kaybedilmiştir. Çadırlarımızı görenlerin bizlerle irtibat kurmaları önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK POZU

Sosyal medya da “İkizdere için sen de dur de” sloganıyla başlayan ve İşkencedere mücadelesinin sembolü haline gelen jandarma karşısında tek başına duran köylü kadın pozu paylaşımları da hızla arttı. . Ülkenin dört bir yanından kadınlar benzer pozu vererek sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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