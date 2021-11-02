Rize’de 8 ton 300 kilogram balığa el konuldu

Rize’de Tarım Müdürlüğü ve Emniyetin ortak denetimde 8 ton 300 kilogram balığa el konuldu.

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Rize İl ve İyidere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri ve İyidere ilçe ekipleri ile birlikte ortak denetim düzenlendi.

Rize-Trabzon karayolu İyidere ilçesinde düzenlenen denetimlerde Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan boy yasağına uymadığı halde nakledilen, küçük boyda 5 ton hamsi ve yaklaşık 3 ton 300 kilogram gelen 274 kutu istavrit balığı olmak üzere toplam 8 ton 300 kilogram balığa el konuldu.

Boy sınırının yer aldığı kanunu ihlal ettiği için el konulan balıklarla ilgili 3 adet idari para cezası uygulandı.

İyidere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtilerek şöyle denildi:

* Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri stokları üzerindeki av baskının azaltılarak gelecek nesillerinde su ürünlerini tüketebilmesi amacıyla hazırlanan mevzuata uymak tüm balıkçılarımızın görevidir. Kanunda belirlenen asgari avlanma boylarına uyarak stoklarımızı koruyabilir her balığa en az bir kere üreme şansı vermiş oluruz.

* Bunun sağlanması için tüm ortak paydaşlarla avcılık sezonu boyunca denetimler devam edecektir. Her balığa en az bir kere üreme şansı verelim ve gelecekte de balık yiyelim. Daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım, almayalım. (İHA)

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