Rize’de heyelan! Sağanak yağış sürüyor…

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Dünden itibaren yoğun şekilde kendini gösteren yağışlar devam ediyor.

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İl merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle zaman zaman göllenmeler oluşurken, Karadeniz Sahil Yolu’nda da su birikintileri oluştu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü'nde ise şiddetli yağış nedeniyle Resul Köse'ye ait çay bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ SÜRÜYOR

İlçeye bağlı Aktaş Köyü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanınca Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı. İlçede Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ise göllenmeler meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı. (İHA)