Rize’deki 11 kurum ormanı koruyan köylüleri hedef gösterdi

Rize Barosu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Ticaret Borsası, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Kent Konseyi, Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi ve 53 Gazeteciler Derneği, İşkencedere Vadisine yapılacak olan taş ocağı ve buna karşı çıkan köylüler ile ilgili bir bildiri yayımladı.

“Çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemiz kamuoyuyla paylaşıyoruz” denilen bildiri de doğasını korumaya çalışan yöre halkı hedef gösterilirken, ormanın ve derelerin katledilmesi savunulmaya çalışıldı.

“AMAÇLARI DOĞA VE ÇEVRE DEĞİL”

Açıklamada İşkencedere Vadisinde yapılacak olan taş ocağının, yöre halkının mücadelesinin ve yapılan açıklamaların dikkatlice incelendiği belirtilerek, “İşkencedere Vadisinden çıkartılacak taşın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK’ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir. Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur” denildi.

KÖYLÜLERE DESTEK VERENLERE PKK SUÇLAMASI

İşkencedere Vadisinde taş ocağına karşı mücadele eden yöre halkına destek veren 64 ilin baronun tavrına yönelik eleştiri ve suçlamaların yöneltildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP’li vekiller ile 64 Baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir.

* PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP’li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır.

* Yine PKK’nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım Baroların ABD Başkanı Bıden’ın 1915 olaylarını “Soykırım” olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesini değil ABD Başkanının yanında yer alan bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir.

Açıklamada ayrıca 11 kurumun, çevrenin eski haline getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesine destek verdikleri belirtildi.

ORMAN İL MÜDÜRÜ DE BİLDİRİYE İMZA ATTI

Bildiriye imza atan 11 kurumdan biri olan Rize TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Genç’in aynı zamanda Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Genç, geçtiğimiz ocak ayında Tarım İl Müdürü olarak atanmıştı. Odadan yapılan açıklama ise, “Yandaş şirketi destekleyen 11 STK arasında yer alan ZMO Rize Şube Başkanlığı’nın görüşü, Oda örgütümüzü bağlamamaktadır” denilerek ZMO Rize Şube Başkanlığı hakkında disiplin sürecinin işletileceği belirtilerek, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve ZMO örgütlerinin köylülerin yanında olduğu savunuldu.

CHP İL BAŞKANI 11 KURUMU DİRENİŞ ÇADIRINA DAVET ETTİ

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise yaptığı açıklamada, 11 kurumun başkanına seslenerek, “Suyunu, ormanını savunmak için mücadele eden İkizdere’nin İşkencedere Vadisi köylülerini kurmuş oldukları çadırda ziyaret etmeye çağırıyorum. Bu insanları ziyaret edip niye karşı çıktıklarını bir sorun ve katledilecek olan vadiyi gözlerinizle görün, inşaat alanında yapılan çalışmaları gözlemleyin. Vatandaşlarla sohbet edin empati kurmaya çalışın. Ondan sonra açıklamalarınızı yapın” dedi.

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