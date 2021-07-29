RTÜK: Milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içerikler ortaya konuluyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yurt genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili medyaya çağrıda bulundu.

RTÜK’ün açıklamasında, “Televizyonlarımızın haber ekipleri de yangınlara ilişkin canlı yayınlar yapmakta ve gelişmeler izleyicilere aktarılmaktadır. Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir. Toplumsal hassasiyetin oluştuğu bu durumlarda yayıncı kuruluşlarımızın sorumluluk bilinci içinde haberlerini titizlikle ele alması şarttır” denilerek 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi hatırlatıldı.

“ABARTILI SES VE GÖRÜNTÜLERE YER VERMEYİN”

RTÜK’ün açıklaması şöyle devam etti:

* Yayıncı kuruluşlarımız bu amir hükmü özenle dikkate alması, haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir.

* Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır.

* Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız.

İlginizi Çekebilir Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı