RTÜK’ten Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programı için inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programı için inceleme başlatıldığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı;

“Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği ‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. DHA

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