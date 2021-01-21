Ruhsatı iptal edilen dükkanların değeri belediyenin bütçesi kadar

İstanbul’un en değerli yeşil alanlarından biri olan Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis projesinin ruhsatlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi “buradaki dükkanlara ne olacak” sorusunu gündeme getirdi.

2015 yılından beri bölgedeki yapılaşmaya karşı hukuk mücadelesi veren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kararla ilgili yaptığı değerlendirmede iptal edilen dükkan ruhsatlarının yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirterek “Bu alanlar 6 ayrı üniteden oluşuyor, açık ilanlarda metrekare bedelinin 40 -50 bin TL civarında olduğu düşünüldüğünde kaçak duruma düşen ve ruhsatı iptal edilen gayrimenkullerin bedelinin 600 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz. Belediyenin 2019 yılı bütçesinin 620 milyon olduğu dikkate alındığında ortadaki rantın büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor” dedi.

MAHKEME KARARLARI BAĞLAYICI

Gölet alanındaki usulsüzlükleri yıllardır takip ettiklerini ve STK'larla birlikte bunlara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Karabat,”Son mahkeme kararında ‘Dayanak ihale işlemi hakkında Danıştay 13. Dairesi'nce bir karar verildikten sonra idarece yeni bir işlem tesis edilebileceği açıktır' denilerek Başakşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, ihaleye çıkma yetki kararlarının da hukuka aykırı olduğu anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacak mahkeme kararlarına bunun yansıyacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

SAYIŞTAY RAPORLARINA DA YANSIMIŞTI

Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, Sayıştay raporlarına da yansıyan usulsüzlüklere dikkat çekerek “2018 yılı denetimlerinde, teslim alınan senetlerin yanlış biçimde kayıt altına alındığı tespit edilmişti. Bu hatalı işlem sonucunda belediyenin mali tablolarında özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesaplarında yaklaşık 204 milyonluk hatalı bilgi oluşmuştur. Bu hatalı işlemdeki senetlerin, ruhsatı iptal edilen gayrimenkuller ile hasılat paylaşımı ile yapılan ihalelere ilişkin olduğu zaten tarafımızca ve Başakşehir kamuoyunca bilinmekteydi. Acaba CHP'li bir belediyede böylesi bir durum yaşansaydı sonuçları neler olurdu?” diye sordu.