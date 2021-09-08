Rum yönetiminden Atatürk’le ilgili küstah talimat! Dışişleri’nden sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat verildiği belirtildi. Skandal talimatla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, "GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" denildi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki okullarda okutulan bir ders kitabından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat verildiği ortaya çıktı.

GKRY’de alınan bu karara Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“DÜŞMANCA, KABUL EDİLEMEZ”

*Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır.

*GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

*Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.

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