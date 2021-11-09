Rütbesi sökülen Serdar Atasoy’un cezası belli oldu

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verdi.

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30 Ağustos 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Atasoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

İddianamede; Serdar Atasoy’un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş’in başkenti Dakka’da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, ‘Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanıp ceza alan, sözde ‘yurtta sulh konseyi’ üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan ‘Ataşeler’ isimli WhatsApp grubunda ‘Emredersiniz komutanım’ yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Serdar Atasoy’un örgütün ‘mahrem imam’ları ile irtibatı, iddianamede detaylı yer aldı. Atasoy’un, 1988’de İzmir Atatürk Erkek Lisesi’nde yatılı olarak okuduğu süreçte örgütle tanıştığı, kendisinden sorumlu ‘Yavuz’ kod isimli ‘mahrem imam’ın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi.

Sınav sorularının Atasoy’a verildiği belirtilen iddianamede, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu’nda eğitim aldığı süreçte Altunizade’de bulunan dershanenin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen’in kendisine ‘teğmen rütbesi’ni taktığı yer aldı.

İddianamede, Atasoy'un soruları sınavdan önce alarak, kurmaylık sınavını kazandığı aktarılırken, 2006-2014’te görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC’de 4 ‘mahrem imam’ ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı belirtildi.

İddianamede, Serdar Atasoy’un ‘mahrem imam’larla ilgili bilgiler verdiği belirtilerek, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle daha fazla haksız maaş alıp, kamuyu zarara uğrattığı ve üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ile ‘zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işlediği ileri sürülerek dava açıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Atasoy, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Atasoy’a son sözlerini sordu.

Atasoy, 11 sayfalık ek savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, “2012 yılından sonra örgütle hiç bir temasım olmadı.

2007 yılından sonra ise görüşmem 7-8 defadır. 25 yıllık görev süremde kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadım.

Darbe sonrası yurt dışından askerler gelmezken, ben koşarak ülkeme geldim ve hizmetime devam ettim.

Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme savunmalarının ardından kararını açıklayarak, Atasoy'a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıl 10 ay, ‘zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verirken 545 bin 820 lira da adli para cezası verdi.

Ayrıca Atasoy, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan beraat ederken, iki ayrı suçtan tutukluluğun devamına karar verildi.

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