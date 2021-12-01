Saadet Partisi’nden dikkat çeken paylaşım: Yeni sayfa açalım

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile vatandaşın sürekli olarak dolar kurunu kontrol etmesini gündeme getirdi. “Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım!” metniyle paylaşılan videoda “Sayfayı yenile” yapıldığında doların arttığına ve TL’nin değer kaybettiğine dikkat çekildi.

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Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle alakalı yaptığı her açıklamanın doları artırdığına yer verildi. AKP’nin uyguladığı politikaların ülke ekonomisine verdiği zarardan kurtuluşun ise sayfaları yenilemekle değil, yeni bir sayfa açmakla mümkün olduğu vurgulandı.

Saadet Partisi yayınladığı videoda kendi ekonomi anlayışına da yer verdi, tüm vatandaşları yeni sayfa açmaya şu sözlerle davet etti:

“Üretim başlığı attığımız, Ekonomiye inat karar almadığımız, Adil bir şekilde paylaştığımız, Yeni Sayfa Açalım.”

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