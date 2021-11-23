Saadet Partisi’nden iktidara: Artık hokkabazlık işe yaramıyor

Ekonomik gidişata dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "İktidarda bulunanların söylemlerine baktığımız zaman gördüğümüz manzara şudur; çaldıkları minareye kılıf uydurma devrine ve telaşına düşmüşlerdir” dedi.

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

“MİNAREYE KILIF UYDURMA TELAŞINA DÜŞTÜLER”

Aydın, “Yaşadığımız bunca şey karşısında, iktidarda bulunanların söylemlerine baktığımız zaman gördüğümüz manzara şudur; çaldıkları minareye kılıf uydurma devrine ve telaşına düşmüşlerdir” dedi.

“Biz, hazırladığınız kılıfın, renginin, ebatının ne olduğuyla ilgili değiliz. Bu kılıf yünden mi, pamuktan mı, mavi mi, kırmızı mı ne bizi ne de vatandaşımızı ilgilendiriyor” diye devam eden Aydın, “Bizi ilgilendiren ve bizim muhalif olduğumuz, itiraz ettiğimiz şey minarenin çalınışınadır” ifadesini kullandı.

“‘BORÇ, FAİZ, DIŞ MİHRAKLAR, YENİ KURTULUŞ SAVAŞI’ TERANELERİNİN BİR ANLAMI KALMADI”

Birol Aydın, iktidarın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik gidişatı ‘ekonomik kurtuluş savaşı' gibi söylemlerle tanımlamasına tepki göstererek şöyle konuştu:

* Hal böyle olunca çarşı pazarın durumu ortadayken, dövizin bu ara piyasayı derinden sarstığı hal içselleştirir ve yaşanırken, sizin ‘borç, faiz, dış mihraklar, yeni kurtuluş savaşı' söylemlerinizin de hiçbir anlamı kalmadı.

* İstediğiniz kadar ‘borç, faiz, dış güçler, kurtuluş savaşı' teranelerini okuyun durun. İşte çarşı, işte pazar, işte 20 yılın sonunda ülkenin geldiği durum ortadadır.

* Artık hokkabazlık işe yaramıyor. Bunu görüyorsunuz. Hiçbir algı operasyonu, sizin minareyi çaldığınız gerçeğini değiştirmemektedir.

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