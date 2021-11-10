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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat durdu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve yurttaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Yayınlanma: 09:54 - 10 Kasım 2021 Güncellenme:
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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye’de saat 09.05’te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

ADANA

Adana'da Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, okulun bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir' sözünün koreografisini oluşturdu.

BURSA

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla, Bursa’da da tören düzenlendi. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu


İZMİR

Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te İzmir'de hayat adeta durdu, vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

BOLU

Bolu’da Anıt Park’ta tören düzenlendi. Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

MUĞLA

Muğla’da Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

 

 

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