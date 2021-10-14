‘SaBıKa Holding’ kitapçığını dağıtan CHP’liler gözaltına alındı
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, 'SaBıKa Holding' kitapçığını dağıtan CHP Gençlik Kolları üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hazırlanan kitapçıkları dağıtan CHP’li üyelerin gözaltına alındığını ifade eden Başarır, şunları söyledi;
“Yurtdışına kaçmasına göz yumulan Sezgin Baran Korkmaz'ı gözaltına alamayanlar; Ankara'da ‘SaBıKa Holding’ kitapçığını dağıtan gençlik kolları üyesi arkadaşlarımızı gözaltına alıyor! Yok öyle! Gerçeklerden kaçamayacaksınız! Yol arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!”