Sağanak kuvvetlenecek, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre yurdun batısında etkisini gösterecek olan sağanak yağışlar bugünden itibaren kuvvetleniyor. Tahminlere göre hafta sonuna kadar 4-5 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak.

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Yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağışlar yer yer kuvvetlenerek sürüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek, yağışlarla birlikte sıcaklık düşüşü de yaşanacak. İstanbul’da bugün yer yer 24 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar hafta sonu en yüksek 19 derece olarak ölçülecek.

BİRÇOK ŞEHRE SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve (Sinop hariç)Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu ve batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde, sabah saatlerinde yerel pus ve sis hadiseleri bekleniyor.