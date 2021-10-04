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Sağanak sonrası yollar göle döndü

Trabzon'da sağanak etkili olurken, cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yayınlanma: 00:45 - 04 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü.

Karadeniz Sahil Yolu’nda kalan sürücüler su birikintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı. DHA

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