Sağanak yağış başladı, bir süre terk etmeyecek!

Meteoroloji'nin uyardığı sağanak yağış yurdu etkilemeye başladı. Yurdun batı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenen sağanak yağış, hafta sonu etkisini azaltsa da yeni haftada kuvvetlenerek devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Yurdun bir bölümü kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girdi, hava sıcaklıkları düşüşe geçti. İstanbul’da 25 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 22 derece dolaylarına kadar indi. Sağanak yağışın pazar günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor ancak yeni haftada kuvvetlenecek olan yağışların bir süre daha kendini göstermesi bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHİR KUVVETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Konya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve Bilecik’in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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