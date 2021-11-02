Sağanak yağış etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre birkaç gündür yurtta etkisini gösteren sağanak yağış, yerel olarak etkisini artıracak.
Meteoroloji’nin uyardığı yağışlar yurdu etkilemeyi sürdürüyor. Yurdun iç kesimleri hariç tüm bölgelerde görülen yağışlar bugün yer yer etkisini artıracak. Adana, Mersin ve Antalya’da yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIK BAZI BÖLGELERDE ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile İç Ege’de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren ise il merkezi ile batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
(İHA)