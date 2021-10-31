Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle sık sık kazalar meydana geldi, 4 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış kazalara neden oldu. Yağışlarda kayganlaşan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde meydana gelen kazada 48 AAT 807 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Bodrum'dan Milas'a giden ve halıcık yaptıkları belirtilen Ahmet G. ile Hüseyin G., kazadan sonra sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar ve 112 acil sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Ahmet G. ve Hüseyin G. ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Torba Mahallesi'nden İzmir istikametine giden 34 RR 3524 plakalı araç ise Kaynar Kavşağı'nda kayarak orta refüje çarptı ve karşı istikamete geçerek durabildi. Kazayı otomobilde bulunan 2 kişi hafif sıyrıklarla atlattı. Polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.