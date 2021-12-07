Sağanak yağış ve lodos Bodrum’u vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı başlayan şiddetli lodos ve sağanak yağışlar tekneleri batırdı, yollar kullanılamaz hale geldi. Sahil kesimlerindeki onlarca ev ve işyeri sular altında kalırken, restoran ve kafelerin malzemeleri denize sürüklendi. Yaşananlar SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı başlayan şiddeti lodos ve sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Bodrum'un Paşatarlası Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Akyarlar Mahallelerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, bazı küçük balıkçı kayıkları battı. Bitez koyunda açıkta demirli bulunan Kerasus isimli sailing yat demir tarayarak karaya kadar sürüklenip dalgaların etkisi ile karaya kadar çıktı.

ONLARCA EV VE İŞYERİ SULAR ALTINDA KALDI

Kumbahçe Mahallesi ve Paşatarlası Mevkii'nde lodos ile birlikte gelen2-3 metrelik dev dalgalar sahili kullanılmayacak hale getirdi. Sahil kenarında restoran ve kafelerin masa sandalyeleri denize sürüklendi. Onlarca ev ve işyeri dev dalgalar ile birlikte sular altında kaldı. O anlar SÖZCÜ kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Sağanak yağış nedeniyle Bodrum’un Torba, kızılağaç ve Çiftlik Mahalleri'nde bazı yollar kullanılamayacak hale geldi. Bir okul servisi ile kamyon çukura düştü. Yollarda dev çukurlar oluştu.

Bugün yapılması planlanan Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edilirken, Güllük'ten İtaya ve İsrail'e kuru yük götüren gemiler Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı.

Muğla Valiliği ve Meteoroloji tarafından bir gün önce yapılan uyarıların işe yaradığını belirten evli ve iki çocuk babası kaptan 57 yaşındaki Murat Kaynak “Meteoroloji ve ilgili birimler dün uyarı yapmıştı, dışarıdaki teknelerin büyük bölümü liman ve barınaklara sığındı, facia önlendi. Ancak lodosun getirdiği dalgalar sahildeki işyeri ve evleri sular altında bıraktı” diye konuştu. Bodrum'da itfaiye , zabıta ve trafik polisleri olumsuzluklara karşı alarma geçti.

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