Sağanak yağışların ardından kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde etkili olacak sağanaklar yarın tüm yurda yayılacak. Hafta ortasında ise sıcaklıklar iyice düşecek, birçok şehirde kar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Aralık ayıyla beraber Türkiye kışı iyice hissetmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün sağanak yağış Marmara ve Ege’yi ciddi derecede etkileyecek. Yarın hava sıcaklıkları ciddi oranda düşüş yaşayacak, bazı şehirlerde 10 dereceye yakın sıcaklık düşüşü görülecek. Çarşamba günü yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR, YAŞAMI ETKİLEYEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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