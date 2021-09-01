Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! Vaka ve vefat sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Eylül verilerine göre, 302 bin 869 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISI PATLADI

Son 24 saatte, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi. 15 bin 164 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 290 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: BUGÜNKÜ GİBİ DEVAM EDERSE…

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 78.24, ikinci doz ortalaması yüzde 60.20, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 94 milyon 873 bin 884 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 31 Ağustos verilerine göre, dün 297 bin 167 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 893 vaka tespit edilirken, 252 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.