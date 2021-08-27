Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu paylaştı! İşte 27 Ağustos 2021 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Ağustos verilerine göre, 295 bin 647 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. 14 bin 528 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 244 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN BİR UYARI DAHA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.57, ikinci doz ortalaması yüzde 58.62, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 92 milyon 391 bin 3 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Ağustos verilerine göre, dün 297 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 616 vaka tespit edilirken, 257 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 205 kişi sağlığına kavuşmuştu.