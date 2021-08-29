Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu paylaştı! İşte 29 Ağustos 2021 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Ağustos 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Ağustos verilerine göre, 286 bin 425 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 11 bin 396 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 255 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 17.332. ‘Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.’ demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.00, ikinci doz ortalaması yüzde 59.02, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93 milyon 4 bin 856 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 28 Ağustos verilerine göre, dün 290 bin 186 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 912 vaka tespit edilirken, 245 kişi hayatını kaybetmiş ve 12 bin 175 kişi sağlığına kavuşmuştu.