Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Eylül 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Eylül verilerine göre, 353 bin 324 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 160 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 206 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.28, ikinci doz ortalaması yüzde 70.59, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 108 milyon 305 bin 902 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Eylül verilerine göre, dün 341 bin 221 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 861 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 875 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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