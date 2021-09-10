Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona verilerini açıkladı! İşte 10 Eylül yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 10 Eylül 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 214 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Eylül 2021 Cuma gününün verilerine göre, 318 bin 835 test yapıldı.

23 BİN 562 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel verilere göre, 23 bin 562 yeni vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 35 bin 83 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARILAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok.

* Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum.

* Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız.

DÜN 23 BİN 846 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 23 bin 846 vaka tespit edilirken, 257 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 314 bin 793 test yapılmış ve 31 bin 322 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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